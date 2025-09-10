Inscription
#Essais

La communication politique

Jacques Gerstlé, Christophe Piar

Communication et politique ont partie liée depuis toujours. Si la politique continue à présenter des dimensions immuables : publicisation des problèmes, polarisation sociale et politisation des règlements, la communication a, quant à elle, connu une véritable révolution à travers les médias qu'elle utilise pour diffuser l'information. La vie politique, elle aussi, s'est métamorphosée avec l'apparition des sondages d'opinion, de la publicité et de toute une série d'innovations (focus group, news management, triangulation, etc...) au service de stratégies politiques. La persuasion s'est technicisée, professionnalisée et a donné lieu à un encadrement juridique de nature à préserver son caractère démocratique dans certains pays. Cette nouvelle édition dresse un large panorama de cet ensemble disparate de théories, de techniques et de pratiques, qui se présente comme un outil désormais indispensable tant à la conquête qu'à l'exercice du pouvoir. Cet outil permet de générer des effets principalement cognitifs (agenda, cadrage, amorçage) et émotionnels liés au traitement de l'information et qui conditionnent l'emprise sur les perceptions politiques. L'analyse de ces effets éclairent les élections présidentielles françaises et américaines récentes. La part croissante de la participation citoyenne au débat démocratique trouve dans la révolution numérique le renouvellement du mythe de la société de l'information, mais aussi des ressources indéniables. Si l'environnement médiatique de la communication politique est désormais hybride mêlant télévision et réseaux sociaux, il n'en reste pas moins qu'elle garde sa fonction d'interprétation stratégique de la définition de la réalité politique.

Par Jacques Gerstlé, Christophe Piar
Chez Armand Colin

|

Auteur

Jacques Gerstlé, Christophe Piar

Editeur

Armand Colin

Genre

Sociologie politique

La communication politique

Jacques Gerstlé, Christophe Piar

Paru le 10/09/2025

320 pages

Armand Colin

31,00 €

9782200639976
