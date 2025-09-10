L'économie phychique

Est-ce un signe des temps ? Un indicateur du fait que les problématiques psychanalytiques contemporaines se sont quelque peu éloignées des concepts freudiens réputés les plus proches de la dimension biologique de sa pensée ? Toujours est-il que le thème de ce numéro a suscité sensiblement moins de vocations d'écriture que nos thèmes précédents. Comme si l'abondance des références de Freud à l'économie, avec ses multiples métaphores parfaitement répertoriées dans l'argument, n'avait plus suffisamment de force pour induire le travail associatif ni au niveau de la clinique ni au niveau de la théorie. Pourtant, Freud a toujours considéré que le point de vue économique est resté le moins étudié en métapsychologie, ce qui laisse en principe un champ de recherche encore à explorer ; et il a souvent indiqué qu'en définitive ce sont les mouvements économiques qui déterminent l'issue d'un processus thérapeutique. Aussi, l'ensemble thématique de ce numéro propose à nos lecteurs de découvrir ou de redécouvrir trois textes classiques qui abordent de points de vue différents la question de l'économie psychique.