L'ombre de Sobek

- Un trio attachant et courageux affronte une terrible malédiction qui menace le royaume d'Egypte, annoncée par de terribles fléaux climatiques. - Une trilogie à l'univers fantastique imprégné de la vie quotidienne de l'Egypte antique et sa mythologie. Lorsque les amulettes jumelles seront brisées, le monde des morts l'emportera sur celui des vivants, libérant le chaos sur l'Egypte. Seuls trois élus pourront sauver la terre du Nil. La première amulette a été brisée, et la malédiction est désormais enclanchée. Anoukis, proche de l'entourage du pharaon, mène l'intrigue au sein de la cour, et les trois enfants lutteront pour démasquer l'inquiétant Hamosis, le maître d'un djinn très puissant et qui se rêve Pharaon à la place de Sobekhotep. Malheureusement, Hamosis, tout comme le prêtre d'Anubis, n'était pas non plus l'adversaire véritable. En effet, ce dernier se rend dans le désert, loin de tous et certain d'échapper aux regards indiscrets. Il entre dans une immense pyramide inversée : la prison éternelle du dieu Seth. Le dieu de la discorde aurait-il un lien avec la malédiction ? Que compte accomplir Hamosis ? De nombreuses épreuvent attendent encore Anoukis, Geb et Chesmet...