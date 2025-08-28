L'oiseau fait son nid

- Les plans loufoques mais touchants d'animaux qui ne cherchent qu'une chose : protéger leur chère forêt. - Deux aventures par livre pour sensibiliser avec humour petits et grands à la protection de la faune et de la flore. - La série à succès pour les jeunes lecteurs vendue à plus de 15 000 exemplaires. Un nid à problèmes C'est le printemps, et pourtant les humains coupent les haies qui bordent la forêt ! Pour sauver une famille de rouges-gorges, Acacia demande au coucou de céder son nid et de déménager. Pour amadouer madame Merle et se faire une place chez elle, il va devoir trouver un objet humain puisqu'elle raffole de ce genre de choses... Classe et pêche Une classe se promène dans les bois. Acacia espère que les animaux vont rester discrets. C'est compter sans l'énergique Choco ! La lapine s'interroge : pourquoi les enfants aiment tant observer les crottes d'animaux ? Bien décidée à être la vedette de la sortie scolaire, Choco essaye de se faire remarquer... entraînant une vraie pagaille dans la forêt.