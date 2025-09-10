Inscription
#Essais

1904

Florian Louis

ActuaLitté
Chargée d'histoires, l'année 1904 offre sur le XXe siècle un observatoire privilégié. En s'appuyant sur plusieurs événements dans quatre régions du monde, l'auteur donne à voir quelques-unes des forces motrices de ce siècle. Au Sud-Ouest africain allemand, la révolte des peuples herero et nama montre les limites d'un impérialisme européen de moins en moins toléré. Elle suscite une féroce répression qui place d'emblée le siècle sous le signe d'une brutalité dont il ne se départira pas. La prééminence européenne est également bousculée par l'émergence de nouvelles puissances. Le Japon inflige de lourds revers à la Russie lors d'un conflit qui préfigure par bien des aspects les guerres mondiales à venir. Les Etats-Unis, par la voix de leur président Theodore Roosevelt, assument plus ouvertement que jamais leur vocation impériale. Loin de faire contrepoids à cette marginalisation de l'Europe, l'Entente cordiale franco-britannique enclenche une dynamique conflictuelle qui aboutit à l'embrasement généralisé de 1914 dont le Vieux Continent ressort très affaibli. Cette constellation d'événements met en lumière l'ampleur des bouleversements planétaires qui ont caractérisé ce début de siècle et marquent l'entrée dans une nouvelle ère historique.

Par Florian Louis
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Florian Louis

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

1904

Florian Louis

Paru le 10/09/2025

254 pages

Presses Universitaires de France - PUF

16,00 €

9782130864042
