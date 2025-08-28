Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Une lumière dans la nuit

Richard Jones

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire touchante sur l'amitié, le courage et l'entraide, magnifiquement illustrée par Richard Jones. "Gabin vit dans une petite maison près de la mer. Tous les jours, il part à vélo saluer ses amis les loutres et les oiseaux, les ours et les lapins. Tous les jours se répètent ainsi... jusqu'à ce qu'une terrible tempête éclate dans la nuit. Gabin parviendra-t-il à s'assurer que tous ses amis sont à l'abri ? Une histoire réconfortante qui parle d'amitié et d'entraide, magnifiquement illustrée par un dessinateur primé".

Par Richard Jones
Chez Kimane

|

Auteur

Richard Jones

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une lumière dans la nuit par Richard Jones

Commenter ce livre

 

Une lumière dans la nuit

Richard Jones

Paru le 28/08/2025

32 pages

Kimane

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383224037
9782383224037
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.