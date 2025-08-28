Une lumière dans la nuit

Une histoire touchante sur l'amitié, le courage et l'entraide, magnifiquement illustrée par Richard Jones. "Gabin vit dans une petite maison près de la mer. Tous les jours, il part à vélo saluer ses amis les loutres et les oiseaux, les ours et les lapins. Tous les jours se répètent ainsi... jusqu'à ce qu'une terrible tempête éclate dans la nuit. Gabin parviendra-t-il à s'assurer que tous ses amis sont à l'abri ? Une histoire réconfortante qui parle d'amitié et d'entraide, magnifiquement illustrée par un dessinateur primé".