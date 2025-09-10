Inscription
#Essais

Paie

Manuella Moreau

La paie facile pour réviser et s'améliorer ! Ce cahier de jeux spécial paie va vous permettre de réviser les bases et les techniques à connaître sur les thèmes suivants : les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les absences, les congés payés, les arrêts de travail, les indemnités de fin de contrat. Vous y trouverez un modèle de bulletin de salaire. Et pour s'amuser tout en faisant travailler ses neurones, vous trouverez des jeux toujours en lien avec la paie : mots cachés, mots croisés, jeu des 7 erreurs. Les corrigés sont bien évidemment disponibles à la fin du cahier !

|

Auteur

Manuella Moreau

Editeur

Dunod

Genre

Gestion des ressources humaine

ActuaLitté
