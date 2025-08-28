Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Voyage au coeur du chamanisme algonquin

Françoise Bossan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un parcours de vie et une initiation chamanique incroyable qui nous éclairent sur les pratiques de la tradition algonquine et de son peuple micmac. Touchée par la foudre, à l'âge de 18 ans, alors qu'elle vivait en Angleterre, Françoise Bossan descend de la lignée des Micmacs, originaire du Canada, encore appelé " le peuple de l'aurore ", dans la tradition algonquine. Une voie qui trouve son origine dans les plaines de Mongolie et les steppes de Sibérie, avant de s'être déployée sur les rives du fleuve Saint-Laurent au Canada. Initiée au chamanisme algonquin depuis une trentaine d'année, l'auteure nous invite à plonger au coeur de cette tradition, riche d'enseignements et de rituels ancestraux. Dans cet ouvrage, elle nous révèle de nombreux aspects de la pratique chamanique, des célébrations traditionnelles aux techniques spirituelles, nous permettant ainsi de développer notre propre connexion avec le monde qui nous entoure. A travers des pratiques, des rituels et des cérémonies, vous apprendrez à établir des liens profonds avec les êtres vivants qui vous entourent - ; minéraux, végétaux, animaux, et êtres de lumière. Ce voyage initiatique vous permettra de découvrir un enseignement et des pratiques ancestrales, et aussi d'intégrer ces sagesses millénaires dans votre quotidien, tout en honorant la beauté et l'harmonie de notre environnement.

Par Françoise Bossan
Chez Editions Véga

|

Auteur

Françoise Bossan

Editeur

Editions Véga

Genre

Chamanisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyage au coeur du chamanisme algonquin par Françoise Bossan

Commenter ce livre

 

Voyage au coeur du chamanisme algonquin

Françoise Bossan

Paru le 28/08/2025

272 pages

Editions Véga

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381354897
9782381354897
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.