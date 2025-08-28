Voyage au coeur du chamanisme algonquin

Un parcours de vie et une initiation chamanique incroyable qui nous éclairent sur les pratiques de la tradition algonquine et de son peuple micmac. Touchée par la foudre, à l'âge de 18 ans, alors qu'elle vivait en Angleterre, Françoise Bossan descend de la lignée des Micmacs, originaire du Canada, encore appelé " le peuple de l'aurore ", dans la tradition algonquine. Une voie qui trouve son origine dans les plaines de Mongolie et les steppes de Sibérie, avant de s'être déployée sur les rives du fleuve Saint-Laurent au Canada. Initiée au chamanisme algonquin depuis une trentaine d'année, l'auteure nous invite à plonger au coeur de cette tradition, riche d'enseignements et de rituels ancestraux. Dans cet ouvrage, elle nous révèle de nombreux aspects de la pratique chamanique, des célébrations traditionnelles aux techniques spirituelles, nous permettant ainsi de développer notre propre connexion avec le monde qui nous entoure. A travers des pratiques, des rituels et des cérémonies, vous apprendrez à établir des liens profonds avec les êtres vivants qui vous entourent - ; minéraux, végétaux, animaux, et êtres de lumière. Ce voyage initiatique vous permettra de découvrir un enseignement et des pratiques ancestrales, et aussi d'intégrer ces sagesses millénaires dans votre quotidien, tout en honorant la beauté et l'harmonie de notre environnement.