The love you fight for

Samantha Harper est intouchable. Fille d'un sénateur richissime, toujours tirée à quatre épingles, hautaine, indéchiffrable. Une reine sans coeur dans un royaume de faux-semblants. Chris Casper, lui, est tout l'inverse. Un gars simple, échaudé par l'amour, qui aurait pourtant mieux à faire que de s'intéresser à une fille comme elle. Mais Samantha l'intrigue. Elle l'agace. Elle l'attire. Et il va vouloir gagner une guerre qu'il ne comprend pas encore. Car derrière le masque de Samantha, ce n'est pas une princesse qu'il va découvrir, mais une véritable guerrière. Une guerrière plus brisée qu'il n'y paraît. Une jeune femme prête à affronter ses ténèbres, à braver ses peurs, et peut-être à faire tomber les murs qu'elle a érigés autour de son coeur. Désir. Trahison. Lutte. Séduction. Leur histoire est un choc des mondes, une collision dévastatrice, un brasier incontrôlable. Mais l'amour peut-il vraiment réparer ce qui est brisé ? Histoire intégrale.