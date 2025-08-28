N'invite pas la forêt à entrer

Il était une fois un garçon qui se planta un couteau dans la poitrine et se l'ouvrit... Timide et réservé, Andrew Perrault a toujours trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Ses seuls amis sont Dove, sa soeur jumelle, et Thomas, un garçon sauvage au sourire piquant comme des épines et aux cheveux roux comme des feuilles mortes. Mais le jour de leur rentrée en dernière année, tout a changé. Dove et Thomas sont distants, et les parents de ce dernier ont mystérieusement disparu. Alors que tous soupçonnent son ami d'être un assassin, Andrew sent que quelque chose de sombre est à l'oeuvre. Quelque chose qui hante la forêt. Quelque chose qui a soif de sang. Traduit de l'anglais par Emilie Chiron "Une lecture obsédante. ' Trang Thanh Tran, autrice de She Is a Haunting "Parfait pour tous les lecteurs et lectrices qui se sont jetés dans la gueule acérée des contes de fées et qui s'y sont sentis comme à la maison. ' Andrew Joseph White, auteur de Nous sommes l'Apocalypse Best-seller du New York Times Finaliste du Book Choice Awards de Goodreads Meilleur livre de 2024 par Barnes & Nobles Lauréat du prix Barnes & Nobles Young Adult 2025