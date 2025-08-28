La vie dans les forêts, selon Marc Graciano. Shamane décrit le quotidien d'une femme ayant fait le choix de vivre dans un camion, au milieu des bois. A l'instar de l'auteur ! Une femme mène dans les forêts une existence vagabonde et sans artifices, avec pour seul logis un camion aménagé qu'elle déplace au gré de ses envies. Seuls semble compter pour elle l'écoulement du temps et les échos du vivant. En prise avec la nature et le dénuement matériel, elle s'abandonne gaiement à la jouissance de ses sens et d'une pensée zen... Marc Graciano aime expliquer qu'il se perçoit plus réalisateur qu'écrivain, qu'il est surtout un facteur, façon simple et taquine d'affirmer qu'il écrit ses textes comme un artisan crée des instruments de musique. Et si son oeuvre demeure romanesque, il n'a de fait jamais caché son désir de fonder une écriture magique, capable de raviver simplement et minutieusement la texture du monde. Vivant lui-même une grande partie de l'année de façon rustique dans un camion qu'il immerge dans la nature, il nous offre avec Shamane la figure d'un étonnant alter ego, la vie d'une femme libre, pratiquant les arts martiaux et aimant le vin, faisant des expériences chamaniques et l'instant d'après jouissant d'un simple thé vert ou de son corps.