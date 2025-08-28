Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Shamane

Marc Graciano

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La vie dans les forêts, selon Marc Graciano. Shamane décrit le quotidien d'une femme ayant fait le choix de vivre dans un camion, au milieu des bois. A l'instar de l'auteur ! Une femme mène dans les forêts une existence vagabonde et sans artifices, avec pour seul logis un camion aménagé qu'elle déplace au gré de ses envies. Seuls semble compter pour elle l'écoulement du temps et les échos du vivant. En prise avec la nature et le dénuement matériel, elle s'abandonne gaiement à la jouissance de ses sens et d'une pensée zen... Marc Graciano aime expliquer qu'il se perçoit plus réalisateur qu'écrivain, qu'il est surtout un facteur, façon simple et taquine d'affirmer qu'il écrit ses textes comme un artisan crée des instruments de musique. Et si son oeuvre demeure romanesque, il n'a de fait jamais caché son désir de fonder une écriture magique, capable de raviver simplement et minutieusement la texture du monde. Vivant lui-même une grande partie de l'année de façon rustique dans un camion qu'il immerge dans la nature, il nous offre avec Shamane la figure d'un étonnant alter ego, la vie d'une femme libre, pratiquant les arts martiaux et aimant le vin, faisant des expériences chamaniques et l'instant d'après jouissant d'un simple thé vert ou de son corps.

Par Marc Graciano
Chez Le Tripode Editions

|

Auteur

Marc Graciano

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Shamane par Marc Graciano

Commenter ce livre

 

Shamane

Marc Graciano

Paru le 28/08/2025

166 pages

Le Tripode Editions

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370554697
9782370554697
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.