Ramen, phô & cie

Découvrez plus de 50 recettes de ramen, phô et autres soupes dans ce tour d'Asie conduit par le Riz Jaune ! Véritables symboles de convivialité et de bien-être, les soupes occupent une place centrale dans la gastronomie du continent asiatique. Riches en saveurs, elles constituent des plats complets, rassasiants et équilibrés, mêlant bouillons parfumés, légumes croquants, nouilles et protéines variées. Thai Liou vous propose ici des déclinaisons des meilleures soupes coréennes, vietnamiennes, japonaises, chinoises ou encore thaïlandaises, ainsi que des mets particuliers pour bien les accompagner. Ramen au porc, phô au boeuf, soupe pékinoise, soupe chinoise aux oeufs, soupe udon au boeuf et curry... Alors les amis, on passe à table ?