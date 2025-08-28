Une jeune femme mène une vie ordinaire à Brooklyn. En couple depuis huit ans, elle vit avec son petit ami et leur chat. Un soir, elle rencontre une femme dans un bar, et sa vie bascule. Elle tombe follement amoureuse d'elle. Pour elle, elle quitte tout et elle redessine les contours de sa vie. Avec elle, elle se soumet à une passion dévorante qui menace de la consumer. Poussée par un désir insatiable, elle traverse les affres de la passion : la montée du désir, le manque, le pouvoir et la domination, la perte, l'humiliation, l'attachement et la trahison.