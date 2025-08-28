Inscription
#Roman étranger

Couplets

Julia Kerninon, Maggie Millner

ActuaLitté
Une jeune femme mène une vie ordinaire à Brooklyn. En couple depuis huit ans, elle vit avec son petit ami et leur chat. Un soir, elle rencontre une femme dans un bar, et sa vie bascule. Elle tombe follement amoureuse d'elle. Pour elle, elle quitte tout et elle redessine les contours de sa vie. Avec elle, elle se soumet à une passion dévorante qui menace de la consumer. Poussée par un désir insatiable, elle traverse les affres de la passion : la montée du désir, le manque, le pouvoir et la domination, la perte, l'humiliation, l'attachement et la trahison.

Par Julia Kerninon, Maggie Millner
Chez Editions Les Escales

|

Auteur

Julia Kerninon, Maggie Millner

Editeur

Editions Les Escales

Genre

Littérature anglo-saxonne

Couplets

Maggie Millner trad. Julia Kerninon

Paru le 28/08/2025

144 pages

Editions Les Escales

18,00 €

ActuaLitté
9782365698801
© Notice établie par ORB
