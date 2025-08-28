Inscription
#Roman francophone

Un livre

Fabrice Gaignault

ActuaLitté
Le livre qui est entré dans la vie de Primo Levi. Ce texte, dans sa brièveté voulue, est né de quelques lignes de Primo Levi révélant dans Si c'est un homme comment un livre l'avait accompagné durant les interminables heures où, dans le baraquement destiné aux malades du camp d'Auschwitz-Monowitz, le jeune homme de vingt-cinq ans qu'il était, atteint de scarlatine, ignorait si ses voisins de lit et lui-même allaient être exécutés. Fabrice Gaignault nous raconte l'histoire de ce livre, et au travers ce livre celle de tous les autres. Car le texte que vous allez lire - et que vous n'oublierez pas - possède aussi son secret.

Par Fabrice Gaignault
Chez Arléa Editions

|

Auteur

Fabrice Gaignault

Editeur

Arléa Editions

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Un livre par Fabrice Gaignault

Commenter ce livre

 

Un livre

Fabrice Gaignault

Paru le 28/08/2025

83 pages

Arléa Editions

13,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782363084187
© Notice établie par ORB
plus d'informations

