Les cycles karmiques

ActuaLitté
Découvrez-vous grâce à un mouvement en neuf temps ! Les cycles karmiques sont des schémas récurrents qui se manifestent dans notre existence et s'étendent sur une période de neuf ans. Plus que des destins immuables ou prédéterminés, ce sont de véritables opportunités variées de transformation personnelle et intérieure. Dans ce livre, je vais t'aider à comprendre leur importance. Je te présenterai l'énergie de chaque année personnelle qui compose un cycle karmique, puis je t'expliquerai comment les utiliser pour créer ton propre chemin de vie. Tu trouveras également des exercices pratiques très intuitifs pour t'accompagner dans la découverte de ton cycle karmique.

Isabelle Cerf

Exergue

Esotérisme

Les cycles karmiques

Paru le 28/08/2025

144 pages

12,90 €

