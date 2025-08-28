Inscription
Le Tarot numérologique

Marion Blanc, Alexandra Gabriel

Un tarot de 78 cartes qui permet de lire les cartes selon les nombres associés aux arcanes majeurs et mineurs. Puisque les nombres traduisent le langage du monde depuis la nuit des temps, le célèbre tarot de Marseille n'échappe pas à la règle ! Alexandra Gabriel a choisi d'interpréter la vibration, la symbolique et l'énergie des nombres associés aux arcanes majeurs et mineurs. Grâce aux 78 cartes superbement illustrées, accompagnées du livre de 228 pages tout en couleurs, vous bénéficierez des éclairages subtils de la numérologie à chacun de vos tirages ! Ainsi, vous pourrez exploiter vos potentialités, déterminer les événements qui influencent votre vie et répondre à toutes vos questions.

Par Marion Blanc, Alexandra Gabriel
Chez Exergue

Auteur

Marion Blanc, Alexandra Gabriel

Editeur

Exergue

Genre

Tarots

Le Tarot numérologique

Marion Blanc, Alexandra Gabriel

Paru le 28/08/2025

228 pages

Exergue

26,00 €

9782361888480
