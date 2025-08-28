Le Tarot numérologique

Un tarot de 78 cartes qui permet de lire les cartes selon les nombres associés aux arcanes majeurs et mineurs. Puisque les nombres traduisent le langage du monde depuis la nuit des temps, le célèbre tarot de Marseille n'échappe pas à la règle ! Alexandra Gabriel a choisi d'interpréter la vibration, la symbolique et l'énergie des nombres associés aux arcanes majeurs et mineurs. Grâce aux 78 cartes superbement illustrées, accompagnées du livre de 228 pages tout en couleurs, vous bénéficierez des éclairages subtils de la numérologie à chacun de vos tirages ! Ainsi, vous pourrez exploiter vos potentialités, déterminer les événements qui influencent votre vie et répondre à toutes vos questions.