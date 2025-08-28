Economie du vin

Le vin est tout à la fois un produit agricole, un bien de luxe, un produit manufacturé standardisé, un objet culturel et, aujourd'hui, il est même devenu un support d'investissement coté en Bourse. A l'image du produit, l'économie du vin est plurielle, complexe et passionnante. Les mutations du secteur du vin depuis les années 1960 sont spectaculaires. Elles racontent l'histoire de la mondialisation. Comprendre ce secteur, les évolutions de l'offre avec les vagues d'émergence de nouveaux pays producteurs sur fond de réchauffement climatique et d'enjeux environnementaux, la nouvelle sociologie du consommateur mondial sur fond de crise de la consommation, mais aussi les stratégies des marques, l'évolution des réglementations et de l'organisation des marchés, représente autant de défis que relève cet ouvrage. Ce livre dévoile l'ensemble des mécanismes qui permettent de comprendre ce marché, de savoir comment se vend le vin et comment se fixe le prix d'une bouteille de vin. Enfin, il dessine des scénarios d'évolution du secteur dans la prochaine décennie.