Ousmane Sembène ou l’artiste d’une Afrique en résilience

" Dans ce nouvel ouvrage, Alpha Amadou Sy revisite l'oeuvre de "l'Aîné des anciens " dont le centenaire vient d'être célébré dans plusieurs parties de la planète. L'étude qu'il livre ici témoigne de l'égale attention qu'il porte aux diverses pièces sorties de l'antre de Sembène : romans, nouvelles et films. Il en fait avec pertinence ressortir les grands traits : le mythe de l'Occident, l'aide qui avilit et appauvrit, l'idéal de liberté et d'égalité, la résistance par la culture, le potentiel des langues africaines, la faillite des élites, le panafricanisme. Avec le regard du philosophe, Alpha Amadou Sy interroge les ressorts de l'écriture littéraire et filmique du prolifique auteur. Il tire le fil conducteur qui relie les préoccupations essentielles du créateur et fait à la fois l'unité et la portée de l'oeuvre de Sembène. Ses analyses renouvellent les lectures de l'inépuisable viatique que le romancier et réalisateur a laissé en un demi-siècle de création ininterrompue. " Pr Ibrahima Wane