Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Fabuleux mythes celtes

A préciser, Martin MacIntyre, Katie Ponder

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Enfin un superbe recueil de contes et de légendes, magnifiquement illustré, pour tout connaître sur les héros et divinités de la fascinante mythologie celte. Avec plus de 200 illustrations époustouflantes, cette sublime encyclopédie, très documentée, ravira tous les passionnés de mythologie. Ces contes et légendes ainsi que les portraits des divinités se lisent avec délice et permettent de découvrir des dieux et des mythes dépaysants et enthousiasmants.

Par A préciser, Martin MacIntyre, Katie Ponder
Chez Larousse

|

Auteur

A préciser, Martin MacIntyre, Katie Ponder

Editeur

Larousse

Genre

Autres civilisations

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fabuleux mythes celtes par A préciser, Martin MacIntyre, Katie Ponder

Commenter ce livre

 

Fabuleux mythes celtes

A préciser, Martin MacIntyre, Katie Ponder

Paru le 17/09/2025

2 pages

Larousse

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036056688
9782036056688
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.