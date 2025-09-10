Fabuleux mythes celtes

Enfin un superbe recueil de contes et de légendes, magnifiquement illustré, pour tout connaître sur les héros et divinités de la fascinante mythologie celte. Avec plus de 200 illustrations époustouflantes, cette sublime encyclopédie, très documentée, ravira tous les passionnés de mythologie. Ces contes et légendes ainsi que les portraits des divinités se lisent avec délice et permettent de découvrir des dieux et des mythes dépaysants et enthousiasmants.