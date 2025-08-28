Inscription
#Essais

Confidences d’une légende du basketball

Mamadou Koumé, Mame Maty Mbengue

ActuaLitté
Basketteuse aux multiples titres avec l'équipe nationale féminine du Sénégal, avec ses clubs et au plan individuel, Mame Maty Mbengue raconte sa belle carrière. En collaboration avec Mamadou Koumé, journaliste d'expérience qui a longtemps couvert le basket-ball dans les colonnes du quotidien dakarois Le Soleil pendant les années 1980, Mame Maty se livre dans cet ouvrage plein de faits et d'anecdotes. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense du basket-ball sénégalais qu'elle a pratiqué au plus haut niveau durant une vingtaine d'années. De nombreux témoignages de ses anciennes co-équipières, de ses entraîneurs, de dirigeants, d'observateurs et des membres de sa propre famille révèlent toutes les facettes de la talentueuse joueuse sans omettre la part d'humain et de générosité de l'une des plus grandes basketteuses de l'histoire de ce sport au Sénégal.

Par Mamadou Koumé, Mame Maty Mbengue
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Mamadou Koumé, Mame Maty Mbengue

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Basket, Handball, Volley

Confidences d’une légende du basketball

Mame Maty Mbengue

Paru le 28/08/2025

116 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

9782336555836
© Notice établie par ORB
