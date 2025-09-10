Brillante élève, Scottie Murray voit son avenir à Oxford menacé à cause des escroqueries de son père. Sans argent, la jeune femme doit vite trouver une solution. Pour s'en sortir, elle rejoint les Felix Culpa, une sororité sulfureuse qui organise les Rich or Bitch : des courses clandestines où le gagnant peut repartir avec quinze mille livres ou décider de passer la nuit avec une femme qui récupèrera cette somme. Scottie est maintenant prête à tout... Même à se mettre en danger. Pilote de la célèbre écurie Silverstone Academy, Carter Byrne n'aspire qu'à une chose : devenir pilote de F1. Alors qu'il est si près d'accomplir le rêve de sa vie, il est mis sur la touche. En plus de devoir faire ses preuves, il a désespérément besoin d'argent. Aucun dérapage ne lui est permis, et pourtant, il fait un choix risqué : participer aux Rich or Bitch. Entre tension, secrets et danger, Carter et Scottie se lancent dans un jeu dangereux... Mais sont-ils prêts à en affronter les conséquences ?