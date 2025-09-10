Inscription
The Elite

Lorea Springs

ActuaLitté
Brillante élève, Scottie Murray voit son avenir à Oxford menacé à cause des escroqueries de son père. Sans argent, la jeune femme doit vite trouver une solution. Pour s'en sortir, elle rejoint les Felix Culpa, une sororité sulfureuse qui organise les Rich or Bitch : des courses clandestines où le gagnant peut repartir avec quinze mille livres ou décider de passer la nuit avec une femme qui récupèrera cette somme. Scottie est maintenant prête à tout... Même à se mettre en danger. Pilote de la célèbre écurie Silverstone Academy, Carter Byrne n'aspire qu'à une chose : devenir pilote de F1. Alors qu'il est si près d'accomplir le rêve de sa vie, il est mis sur la touche. En plus de devoir faire ses preuves, il a désespérément besoin d'argent. Aucun dérapage ne lui est permis, et pourtant, il fait un choix risqué : participer aux Rich or Bitch. Entre tension, secrets et danger, Carter et Scottie se lancent dans un jeu dangereux... Mais sont-ils prêts à en affronter les conséquences ?

Par Lorea Springs
Chez Hachette

Auteur

Lorea Springs

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

The Elite

Lorea Springs

Paru le 10/09/2025

504 pages

Hachette

20,00 €

9782017335177
