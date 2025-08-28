Le vent parle

Ces poèmes donnent voix à ceux que le monde oublie : les exilés, les sans-voix, les brisés de l'histoire. Il témoigne d'une quête : celle de dignité, de justice, d'amour retrouvé dans un monde rongé par la haine. L'auteur, messager du vent, dénonce la violence des puissants, le silence des justes, l'oubli de la sagesse. Il oppose à l'ombre la lumière de l'amour, à l'indifférence la force de la solidarité. Au coeur de l'adversité, ce cantique célèbre l'espoir, la résistance et la beauté de l'unité dans la diversité. Un recueil de poèmes qui touche l'âme et interpelle les consciences. Un souffle de révolte et de tendresse.