Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le vent parle

Anthierley Prosper Dabiré

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ces poèmes donnent voix à ceux que le monde oublie : les exilés, les sans-voix, les brisés de l'histoire. Il témoigne d'une quête : celle de dignité, de justice, d'amour retrouvé dans un monde rongé par la haine. L'auteur, messager du vent, dénonce la violence des puissants, le silence des justes, l'oubli de la sagesse. Il oppose à l'ombre la lumière de l'amour, à l'indifférence la force de la solidarité. Au coeur de l'adversité, ce cantique célèbre l'espoir, la résistance et la beauté de l'unité dans la diversité. Un recueil de poèmes qui touche l'âme et interpelle les consciences. Un souffle de révolte et de tendresse.

Par Anthierley Prosper Dabiré
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Anthierley Prosper Dabiré

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le vent parle par Anthierley Prosper Dabiré

Commenter ce livre

 

Le vent parle

Anthierley Prosper Dabiré

Paru le 28/08/2025

138 pages

Editions L'Harmattan

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336552262
9782336552262
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.