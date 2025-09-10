L'Engrange-Temps Tome 1

En Grahenne, le temps a un pouvoir, et Sophie Delapointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue : elle parle aux Horanimas, ces horloges pourvues d'âmes, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un Engrange-Temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix...