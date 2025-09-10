Inscription
#Imaginaire

L'Engrange-Temps Tome 1

Nell Pfeiffer

ActuaLitté
En Grahenne, le temps a un pouvoir, et Sophie Delapointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue : elle parle aux Horanimas, ces horloges pourvues d'âmes, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un Engrange-Temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix...

Par Nell Pfeiffer
Chez Hachette

|

Auteur

Nell Pfeiffer

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

L'Engrange-Temps Tome 1

Nell Pfeiffer

Paru le 10/09/2025

400 pages

Hachette

7,90 €

ActuaLitté
9782017333777
