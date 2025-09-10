Bienvenue à Disneyland

Grâce à ce beau recueil inédit, sautez à pieds joints dans un monde où l'imagination n'a pas de limite ! Dans ce beau recueil, découvrez six merveilleuses histoires totalement inédites qui vous feront voyager dans les attractions mythiques du Parc : la Maison des Poupées, le train de Casey, le Manoir Hanté, Pirates des Caraïbes, le château de la Belle au Bois Dormant, le Pays des Contes de Fées, la croisière de Jungle Cruise et tant d'autres ! Un moment d'évasion au royaume des rêves qui deviennent réalité... Dès 4 ans. Contient les histoires : It's a small world, Le Petit Homme de Disneyland, Jungle Cruise, Le Manoir Hanté, Pirates des Caraïbes, Le Père Noël va à Disneyland.