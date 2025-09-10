Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Bienvenue à Disneyland

Hachette Jeunesse, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Grâce à ce beau recueil inédit, sautez à pieds joints dans un monde où l'imagination n'a pas de limite ! Dans ce beau recueil, découvrez six merveilleuses histoires totalement inédites qui vous feront voyager dans les attractions mythiques du Parc : la Maison des Poupées, le train de Casey, le Manoir Hanté, Pirates des Caraïbes, le château de la Belle au Bois Dormant, le Pays des Contes de Fées, la croisière de Jungle Cruise et tant d'autres ! Un moment d'évasion au royaume des rêves qui deviennent réalité... Dès 4 ans. Contient les histoires : It's a small world, Le Petit Homme de Disneyland, Jungle Cruise, Le Manoir Hanté, Pirates des Caraïbes, Le Père Noël va à Disneyland.

Par Hachette Jeunesse, A préciser
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse, A préciser

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bienvenue à Disneyland par Hachette Jeunesse, A préciser

Commenter ce livre

 

Bienvenue à Disneyland

Hachette Jeunesse, A préciser

Paru le 10/09/2025

160 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017320845
9782017320845
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.