La citoyenneté sociale à la recherche d’un nouvel imaginaire normatif

De nombreux débats s'engagent concernant la crise de la protection sociale dans les pays européens et ses liens avec le caractère essentiellement économique du processus d'intégration européenne. En effet, face à l'affirmation de la primauté du marché unique, un élément identitaire fondamental du constitutionnalisme européen semble avoir été oublié : le développement exceptionnel de la citoyenneté sociale et de ses droits. Cet ouvrage interroge l'oubli de cet héritage commun, en identifiant ses composantes fondamentales et en proposant sa réactualisation dans le contexte actuel, où les vents de la guerre ne doivent pas éclipser les exigences sociales des citoyens européens. La thèse dont ce livre est issu a remporté le prix Pierre Pescatore de l'Université du Luxembourg en 2024.