Pokémon, attrape les tous ... en couleurs ! Pikachu, Bulbizarre ou Miaouss : quels Pokémon se cachent dans ces grilles mystères ? Attrape tes crayons et réveille le dresseur qui sommeille en toi ! Suis le code couleur et révèle tes compagnons préférés à travers 50 coloriages mystères à compléter. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - suis le code couleur pour faire apparaître une illustration 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes 50 PAGES DE COLORIAGES MYSTERE - pour des heures d'évasion créative GRAND FORMAT - pour une immersion totale dans l'univers du célèbre dresseur PAPIER PREMIUM - pour éviter les débordements et garantir un rendu impeccable UN CADEAU PARFAIT - pour tous les fans de Pokémon, petits et grands !

Paru le 10/09/2025

112 pages

14,95 €

9782017276692
