Guide de survie en milieu scolaire

" Un enfant, c'est un mélange entre un chat, une alarme incendie et un tube de colle. " Bienvenue dans la jungle de l'école ! Vous êtes instit', parent, Atsem ou papi de corvée ? Peu importe, ce livre est pour vous. Alors accrochez-vous à la poignée de votre trottinette licorne et profitez du voyage ! Avec quelques tuyaux et beaucoup d'autodérision, Elodie Poux nous prouve qu'on peut survivre aux méandres du système scolaire jusqu'à remplir Zénith et Arena ! L'humoriste revisite l'école avec une tendresse irrévérencieuse et son livre furieusement jubilatoire nous donne des ailes ! " Comme au zoo, il vaut mieux lire le panneau avant d'approcher la bête. "