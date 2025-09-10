Inscription
#Roman jeunesse

Le collège Dread Wood Tome 2

Samuel Loussouarn, Jennifer Killick

ActuaLitté
Au collège Dread Wood, les élèves n'ont qu'un seul mot à la bouche : Fear, le nouveau jeu en ligne qui fait sensation. Plus vous effrayez vos amis, plus vous obtenez de points sur l'application ! Très vite, Angelo, Hallie, Gustav, Naira et Colette remarquent que leurs camarades se comportent de plus en plus bizarrement comme si quelque chose prenait le contrôle de leur cerveau. Mais rien ne peut détourner les élèves de leur nouvelle obsession pour Fear. Pas même la fête foraine, qui devient le terrain de jeu idéal. Et dans les recoins sombres des attractions, deux clowns effrayants suivent le groupe d'amis de près...

Par Samuel Loussouarn, Jennifer Killick
Chez Hachette

|

Auteur

Samuel Loussouarn, Jennifer Killick

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Le collège Dread Wood Tome 2

Jennifer Killick trad. Samuel Loussouarn

Paru le 10/09/2025

240 pages

Hachette

12,90 €

9782017248330
