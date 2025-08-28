Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

L'esprit des soins

Paul-Claude Racamier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
. " Pour un organisme de soins, il n'est de force véritable que dans le lien. Pensées et affects, personnes et relations, principes et méthodes ne se comprennent et ne peuvent s'organiser qu'en vertu des forces de liaison. Ce sont elles qui oeuvrent en profondeur afin que l'on puisse travailler avec bonheur". Toute sa vie, Paul-Claude Racamier (1924-1996) a entrepris la synthèse de deux ordres de pensée et d'action : la psychiatrie et la psychanalyse. Sa reconnaissance est précoce et sa carrière, en France puis en Suisse, fulgurante. En 1967 à Besançon, il fonde La Velotte, organisme de soin innovant, véritable laboratoire d'exploration clinique. L'Esprit des soins est le bilan de près de trente années de recherche théorico-clinique dans ce lieu hors-norme, reconnu comme centre pilote et expérimental. On y rencontre un écrivain inspiré, un clinicien inventif, en discussion permanente avec son équipe, à l'écoute des souffrances et des capacités des patients et de leurs familles. On découvre aussi un grand théoricien de la psychanalyse des psychoses. Un legs intellectuel d'une valeur inestimable, fécond, vivant.

Par Paul-Claude Racamier
Chez CNRS

|

Auteur

Paul-Claude Racamier

Editeur

CNRS

Genre

Histoire de la psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'esprit des soins par Paul-Claude Racamier

Commenter ce livre

 

L'esprit des soins

Paul-Claude Racamier

Paru le 28/08/2025

500 pages

CNRS

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271155481
9782271155481
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.