. " Pour un organisme de soins, il n'est de force véritable que dans le lien. Pensées et affects, personnes et relations, principes et méthodes ne se comprennent et ne peuvent s'organiser qu'en vertu des forces de liaison. Ce sont elles qui oeuvrent en profondeur afin que l'on puisse travailler avec bonheur". Toute sa vie, Paul-Claude Racamier (1924-1996) a entrepris la synthèse de deux ordres de pensée et d'action : la psychiatrie et la psychanalyse. Sa reconnaissance est précoce et sa carrière, en France puis en Suisse, fulgurante. En 1967 à Besançon, il fonde La Velotte, organisme de soin innovant, véritable laboratoire d'exploration clinique. L'Esprit des soins est le bilan de près de trente années de recherche théorico-clinique dans ce lieu hors-norme, reconnu comme centre pilote et expérimental. On y rencontre un écrivain inspiré, un clinicien inventif, en discussion permanente avec son équipe, à l'écoute des souffrances et des capacités des patients et de leurs familles. On découvre aussi un grand théoricien de la psychanalyse des psychoses. Un legs intellectuel d'une valeur inestimable, fécond, vivant.