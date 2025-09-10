Austin Keller vient d'intégrer la prestigieuse équipe de foot du lycée Frost Lake High. A la soirée d'intégration, on le met au défi d'embrasser l'ex-petite amie du capitaine. Pour Claire Crawford, accepter d'embrasser Austin n'est qu'une manière de penser à autre chose. Le temps d'une soirée, elle veut oublier qu'elle ne peut plus patiner et que son copain l'a quittée sans aucun tact. Ce baiser, en apparence inoffensif, déclenche les hostilités entre le nouveau joueur et son capitaine. Une rivalité dont Claire ne compte pas rester spectatrice.