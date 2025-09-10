Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

Le nouveau

Morgane Bratschi, Rebecca Jenshak

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Austin Keller vient d'intégrer la prestigieuse équipe de foot du lycée Frost Lake High. A la soirée d'intégration, on le met au défi d'embrasser l'ex-petite amie du capitaine. Pour Claire Crawford, accepter d'embrasser Austin n'est qu'une manière de penser à autre chose. Le temps d'une soirée, elle veut oublier qu'elle ne peut plus patiner et que son copain l'a quittée sans aucun tact. Ce baiser, en apparence inoffensif, déclenche les hostilités entre le nouveau joueur et son capitaine. Une rivalité dont Claire ne compte pas rester spectatrice.

Par Morgane Bratschi, Rebecca Jenshak
Chez Hachette

|

Auteur

Morgane Bratschi, Rebecca Jenshak

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le nouveau par Morgane Bratschi, Rebecca Jenshak

Commenter ce livre

 

Le nouveau

Rebecca Jenshak trad. Morgane Bratschi

Paru le 10/09/2025

430 pages

Hachette

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017219699
9782017219699
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.