Plongez dans l'élégance intemporelle des affiches vintage Avec ce Coloriages mystères spécial affiches rétro, redécouvrez le charme des publicités d'antan à travers 50 illustrations inédites. Inspirée des grandes campagnes visuelles du XXe siècle, chaque page vous transporte dans un univers graphique raffiné, entre typographies élégantes, silhouettes stylisées et ambiances nostalgiques. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIEZ LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - PROFITEZ - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 COLORIAGE NUMERO - pour des heures d'évasion créative GRAND FORMAT - pour un voyage hors du temps PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement et profiter de l'expérience UN CADEAU PARFAIT - pour les amateurs de graphisme, de vintage et de détente créative