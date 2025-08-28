Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Bande dessinée jeunesse

Les 4 Filles de Coeur

Evelyne Brisou-Pellen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez Belle, une jeune fille dans le milieu de la fourrure en 1418, prise dans un mystère familial et des intrigues politiques, dans le nouveau roman historique d'Evelyne Brisou-Pellen ! Bourges, printemps 1418. Après la disparition inexpliquée de ses parents, Belle doit travailler dans la boutique de fourrures de la famille Coeur pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois soeurs. Un jour, une étrange cliente lui demande de livrer personnellement une commande plutôt extravagante. Mais le voyage s'avère plus risqué que prévu, et Belle échappe de peu à la mort. Que cherchaient ses agresseurs ? L'arrivée à Bourges du dauphin Charles fuyant les révoltes parisiennes n'arrange rien, et Belle a besoin d'aide. Sur qui peut-elle compter ? Sur Jacques Coeur ? Sur Elyon, l'apprenti fourreur ? Une chose est sûre : elle devra rester prudente pour résoudre une affaire qui la dépasse.

Par Evelyne Brisou-Pellen
Chez Pocket

|

Auteur

Evelyne Brisou-Pellen

Editeur

Pocket

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 4 Filles de Coeur par Evelyne Brisou-Pellen

Commenter ce livre

 

Les 4 Filles de Coeur

Evelyne Brisou-Pellen

Paru le 28/08/2025

304 pages

Pocket

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266347693
9782266347693
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.