Les 4 Filles de Coeur

Découvrez Belle, une jeune fille dans le milieu de la fourrure en 1418, prise dans un mystère familial et des intrigues politiques, dans le nouveau roman historique d'Evelyne Brisou-Pellen ! Bourges, printemps 1418. Après la disparition inexpliquée de ses parents, Belle doit travailler dans la boutique de fourrures de la famille Coeur pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois soeurs. Un jour, une étrange cliente lui demande de livrer personnellement une commande plutôt extravagante. Mais le voyage s'avère plus risqué que prévu, et Belle échappe de peu à la mort. Que cherchaient ses agresseurs ? L'arrivée à Bourges du dauphin Charles fuyant les révoltes parisiennes n'arrange rien, et Belle a besoin d'aide. Sur qui peut-elle compter ? Sur Jacques Coeur ? Sur Elyon, l'apprenti fourreur ? Une chose est sûre : elle devra rester prudente pour résoudre une affaire qui la dépasse.