L'agenda-calendrier Blake et Mortimer

Une année avec Blake et Mortimer ! Pour vous, les passionnés de Blake et Mortimer, retrouvez semaine après semaine les dessins de nos deux héros, dans leur univers palpitant et mystérieux. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en appréciant le dessin de la semaine. Une page pour vous organiser et une page pour nourrir votre imagination... Un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passe !