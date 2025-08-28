Après la mort soudaine de son fils Fi, Alexandra Fuller entame un périple à travers l'ouest de l'Amérique - du Wyoming à Hawaï, des Rocheuses au Nouveau-Mexique. Porté par une langue incandescente, tour à tour bouleversante et drôle, Comme on fixe le soleil est une épopée intime, le journal d'un coeur brisé qui apprend peu à peu à battre autrement. " L'instinct de le retrouver, sous quelque forme que ce soit, s'est emparé de moi. J'étais un océan entier dans le corps d'une seule femme, la gravité de la Terre m'attirant dans une direction, toujours. " Après la mort soudaine de son fils Fi, Alexandra Fuller entame un périple à travers l'ouest de l'Amérique - du Wyoming à Hawaï, des Rocheuses au Nouveau-Mexique - pour tenter de survivre à l'insupportable. Ce n'est pas un récit de deuil : c'est l'histoire d'une métamorphose. Accompagnée de Till, elle s'installe au milieu de la forêt, en quête d'un langage capable d'exprimer l'indicible, d'un espace où faire cohabiter mémoire, rage, beauté et rédemption. Inspirée par son enfance au Zimbabwe, elle invente sa propre voie, entre traditions africaines et mérindiennes et silences partagés, afin de surmonter cette épreuve pour ses filles, qui ont besoin d'elle. Porté par une langue incandescente, tour à tour bouleversante et drôle, Comme on fixe le soleil est une épopée intime, le journal d'un coeur brisé qui apprend peu à peu à battre autrement. Par l'autrice de Larmes de pierre et de L'Arbre de l'oubli , un récit d'une puissance rare, sélectionné parmi les meilleurs livres de l'année par le New York Times.