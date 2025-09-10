L'agenda-calendrier Gaston

Une page pour vous organiser et une page pour rire ! Pour vous, les amoureux de Gaston, retrouvez semaine après semaine les dessins les plus hilarants de notre héros et de son univers plein de drôlerie et de poésie. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en appréciant le dessin de la semaine. Une page pour vous organiser et une page pour rire... Un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !