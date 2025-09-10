Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Slow flame

Claire Sarradel, K. Bromberg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La vie commence en dehors de sa zone de confort C'était censé être une histoire éphémère, rien d'autre que l'aventure d'une nuit. Haddie, ébranlée par le décès soudain de sa soeur, a renoncé à toute relation amoureuse sur le long terme. Tout ce qu'elle attend de Beckett, c'est une histoire qui devait rester légère, sans attache, - alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à se débarrasser du souvenir de leur incroyable nuit ? Ni du goût de ses baisers sur ses lèvres ? Déterminée à éviter toute implication romantique, elle envisage même de se servir de la réapparition de son ex - un bad boy qui l'a laissée tomber sans un mot - pour l'aider à éteindre la flamme qui brûle en elle, cette flamme que Beck a allumée... Finira-t-elle à accepter qu'un tel amour est peut-être un risque à prendre ?

Par Claire Sarradel, K. Bromberg
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Claire Sarradel, K. Bromberg

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Slow flame par Claire Sarradel, K. Bromberg

Commenter ce livre

 

Slow flame

K. Bromberg trad. Claire Sarradel

Paru le 10/09/2025

615 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042900632
9791042900632
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.