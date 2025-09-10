Slow flame

La vie commence en dehors de sa zone de confort C'était censé être une histoire éphémère, rien d'autre que l'aventure d'une nuit. Haddie, ébranlée par le décès soudain de sa soeur, a renoncé à toute relation amoureuse sur le long terme. Tout ce qu'elle attend de Beckett, c'est une histoire qui devait rester légère, sans attache, - alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à se débarrasser du souvenir de leur incroyable nuit ? Ni du goût de ses baisers sur ses lèvres ? Déterminée à éviter toute implication romantique, elle envisage même de se servir de la réapparition de son ex - un bad boy qui l'a laissée tomber sans un mot - pour l'aider à éteindre la flamme qui brûle en elle, cette flamme que Beck a allumée... Finira-t-elle à accepter qu'un tel amour est peut-être un risque à prendre ?