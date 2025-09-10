Fang Fiction

Tess Rosenbloom a abandonné ses études, elle passe désormais ses nuits à gérer un hôtel chic de Brooklyn et ses journées à lire ses romans de vampires préférés, la série Blood Feud. Elle écrit parfois des articles en ligne selon lesquels tout ce qui est dans les livres est réel. Mais au fond d'elle-même, elle ne croit pas que les vampires existent vraiment... Jusqu'à ce que l'un d'entre eux franchisse sa porte et lui demande de l'aide. Tess accepte et se retrouve bientôt dans un monde fantastique de palais somptueux et de forêts enchantées, sur une île secrète où le soleil ne brille jamais et où elle est entourée de vampires. Visiter le monde de son histoire préférée est le rêve de tout fan, mais Tess sera-t-elle capable de vaincre les démons de son passé (et les vampires de son présent) avant que cela ne devienne un cauchemar ? Dans cette comédie romantique sombrement glamour, Tess découvrira si cela vaut la peine de risquer son cou, et son coeur, pour avoir une chance de reconquérir son avenir.