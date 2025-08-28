Inscription
Physique Chimie Tle

Karine Marteau-Bazouni

ActuaLitté
Les Annales ABC du BAC pour réviser et préparer l'épreuve de Physique-Chimie Terminale du Bac 2026. - 42 sujets corrigés pour préparer l'épreuve et le Grand oral. - Des fiches de révisions pour retenir l'essentiel. - Des exercices pour contrôler ses connaissances. - Des aides pas à pas et la méthode en contexte Annales ABC du BAC 2026 Physique-Chimie Terminale - Enseignement de spécialité Conforme aux programmes du Bac Une nouvelle formule pour préparer avec succès l'épreuve finale du nouveau Bac ! Les épreuves du nouveau Bac expliquées. Les bonnes méthodes à acquérir pour réussir. Des rappels de cours, des QCM et des exercices pour faire le point. Des sujets pas à pas avec des corrigés expliqués. Des sujets de Bac comme à l'examen pour s'exercer. Un cahier spécial Grand oral.

Par Karine Marteau-Bazouni
Chez Nathan

|

Auteur

Karine Marteau-Bazouni

Editeur

Nathan

Genre

Physique, Chimie

Physique Chimie Tle

Karine Marteau-Bazouni

Paru le 28/08/2025

384 pages

Nathan

9,20 €

9782095050306
