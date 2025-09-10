Un grand Madère oublié

L'histoire d'une bouteille de bourgogne qui renferme un élixir historique... Eté 2016, le Brexit met un coup de frein aux projets du vigneron Manu Guillot. Son importateur anglais rompt son contrat et son banquier lui refuse le prêt pour sa cave de vieillissement. C'est dans ces circonstances qu'il hérite de douze bouteilles découvertes dans la cave du grand-père de son épouse. Parmi elles, un chambertin 1802. Lors de sa dégustation, le temps se suspend. Ce vin n'a rien à voir avec un bourgogne. C'est un nectar très ancien, un très grand madère ! Comment ce vin portugais a-t-il pu se retrouver dans une bouteille bourguignonne ? Que contiennent les onze autres ? Et surtout, comment ces bouteilles vont-elles être à l'origine d'un revirement de situation pour le domaine de Manu ? Une enquête aussi passionnante que gourmande sur les traces d'un vin à l'incroyable destin !