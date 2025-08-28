Inscription
#Essais

Français 1re

Anne Cassou-Noguès

Les Annales ABC du BAC pour réviser et préparer l'épreuve de Français 1re du Bac 2026. - 43 sujets corrigés pour préparer l'épreuve finale. - Des fiches de révisions pour retenir l'essentiel. - Des exercices pour contrôler ses connaissances. - Des aides pas à pas et la méthode en contexte + Rédigé par des enseignants ! + Annales ABC du BAC 2026 Français 1re - Enseignement commun Conforme aux programmes du Bac Une nouvelle formule pour préparer avec succès l'épreuve finale du Bac ! Les sujets complets du Bac 2025 corrigés. Les bonnes méthodes à acquérir pour réussir. Des rappels de cours, des QCM et des exercices pour faire le point. Des sujets pas à pas avec des corrigés expliqués pour s'entraîner à l'épreuve.

Par Anne Cassou-Noguès
Chez Nathan

Auteur

Anne Cassou-Noguès

Editeur

Nathan

Genre

Français

Français 1re

Anne Cassou-Noguès

Paru le 28/08/2025

432 pages

Nathan

8,90 €

