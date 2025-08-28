La forêt qui dévore

Un thriller fantastique où s'entremêlent secrets et surnaturel dans une forêt aux forces ancestrales. De nos jours, les loups-garous cohabitent avec les humains, et ceux qui comme Charline osent pénétrer dans la forêt prennent le risque d'être dévorés par une force surnaturelle : l'Esprit de la forêt. Charline a survécu mais elle est dans le coma. Qui l'a attaquée ? Ou quoi ? ... C'est ce que vont essayer de découvrir deux ados et une fille-louve, sans se douter que la forêt dissimule un secret qui changera leur vie à jamais. Un thriller fantastique dans un monde dominé par les loups-garous.