Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

La forêt qui dévore

Florence Hinckel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un thriller fantastique où s'entremêlent secrets et surnaturel dans une forêt aux forces ancestrales. De nos jours, les loups-garous cohabitent avec les humains, et ceux qui comme Charline osent pénétrer dans la forêt prennent le risque d'être dévorés par une force surnaturelle : l'Esprit de la forêt. Charline a survécu mais elle est dans le coma. Qui l'a attaquée ? Ou quoi ? ... C'est ce que vont essayer de découvrir deux ados et une fille-louve, sans se douter que la forêt dissimule un secret qui changera leur vie à jamais. Un thriller fantastique dans un monde dominé par les loups-garous.

Par Florence Hinckel
Chez Nathan

|

Auteur

Florence Hinckel

Editeur

Nathan

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La forêt qui dévore par Florence Hinckel

Commenter ce livre

 

La forêt qui dévore

Florence Hinckel

Paru le 28/08/2025

320 pages

Nathan

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095047535
9782095047535
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.