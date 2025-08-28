Découvrez la magie de l'automne à travers des illustrations somptueuses. Une promenade poétique où la nature se pare de ses plus belles couleurs. Dans cet album aux finitions soignées, les enfants suivent une douce exploration des changements automnaux. Les illustrations détaillées de Mizuho Fujisawa capturent la beauté de la saison : feuilles dorées, animaux préparant l'hiver, et jours qui racourcissent... Cet album au format idéal offre une expérience sensorielle unique aux petits lecteurs et petites lectrices dès 2 ans . Le texte minimaliste laisse toute la place à l'observation et à l'émerveillement devant les détails minutieux de chaque page.