#Album jeunesse

Automne

Mizuho Fujisawa

ActuaLitté
Découvrez la magie de l'automne à travers des illustrations somptueuses. Une promenade poétique où la nature se pare de ses plus belles couleurs. Dans cet album aux finitions soignées, les enfants suivent une douce exploration des changements automnaux. Les illustrations détaillées de Mizuho Fujisawa capturent la beauté de la saison : feuilles dorées, animaux préparant l'hiver, et jours qui racourcissent... Cet album au format idéal offre une expérience sensorielle unique aux petits lecteurs et petites lectrices dès 2 ans . Le texte minimaliste laisse toute la place à l'observation et à l'émerveillement devant les détails minutieux de chaque page.

Par Mizuho Fujisawa
Chez Nathan

|

Auteur

Mizuho Fujisawa

Editeur

Nathan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Automne

Mizuho Fujisawa

Paru le 28/08/2025

40 pages

Nathan

8,00 €

9782095043834
