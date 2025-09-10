Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Comics

Hellhunters : La vengeance est en marche

Phillip Kennedy Johnson, Adam Gorham

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après l'avoir vu face à Hulk, découvrez les origines du Ghost Rider de 1944. Dans cette époque troublée, l'Esprit de la Vengeance se lance à la poursuite des Nazis avec une tripotée des plus grands héros Marvel à ses côtés. Nick Fury, Peggy Carter et Wolverine sont de la partie ! Les fans de la nouvelle série Incredible Hulk publiée dans la collection 100% MARVEL ne voudront pas rater cet album qui explore la version "Seconde Guerre mondiale" du Ghost Rider, rencontré dans le volume 2. D'autant que cette nouvelle série est également scénarisée par Phillip Kennedy Johnson !

Par Phillip Kennedy Johnson, Adam Gorham
Chez Panini comics

|

Auteur

Phillip Kennedy Johnson, Adam Gorham

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hellhunters : La vengeance est en marche par Phillip Kennedy Johnson, Adam Gorham

Commenter ce livre

 

Hellhunters : La vengeance est en marche

Phillip Kennedy Johnson, Adam Gorham

Paru le 10/09/2025

120 pages

Panini comics

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039139052
9791039139052
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.