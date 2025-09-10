Hellhunters : La vengeance est en marche

Après l'avoir vu face à Hulk, découvrez les origines du Ghost Rider de 1944. Dans cette époque troublée, l'Esprit de la Vengeance se lance à la poursuite des Nazis avec une tripotée des plus grands héros Marvel à ses côtés. Nick Fury, Peggy Carter et Wolverine sont de la partie ! Les fans de la nouvelle série Incredible Hulk publiée dans la collection 100% MARVEL ne voudront pas rater cet album qui explore la version "Seconde Guerre mondiale" du Ghost Rider, rencontré dans le volume 2. D'autant que cette nouvelle série est également scénarisée par Phillip Kennedy Johnson !