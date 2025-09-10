All-new Venom

Il y a un nouveau antihéros à New York et il s'appelle... Venom ? Qui est le nouvel hôte du célèbre symbiote ? Dylan Brock aimerait bien le savoir, tout comme l'A. I. M. , M. O. D. O. K. et Madame Masque. Les premières aventures de ce Venom prennent la forme d'une enquête, où le mystère demeure entier jusqu'à la dernière page de ce premier volume. Al Ewing (Immortal Hulk, Immortal Thor) reste aux commandes de cette nouvelle série, mettant en scène un tout nouveau Venom à la suite de Venom War. Un tournant majeur pour la saga illustrée par Carlos Gomez (Fantastic Four), qui devient le dessinateur attitré de la série.