Le jardinier et la mort

Guéorgui Gospodinov, Marie Vrinat-Nikolov

C'est l'histoire d'un jardinier en Bulgarie, un homme né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui avait connu le communisme puis son effondrement. Un homme qui soignait son potager avec constance, qui guettait les bourgeons sur le point d'éclore, qui détachait délicatement des feuilles de menthe verte pour les disposer sur des tranches de tomates cueillies de sa main. Cet homme était le père du narrateur, qui vit un immense chagrin au moment de se retrouver orphelin. Comment dire à son père l'amour qu'on lui porte ? Comment devenir à son tour celui qui raconte les histoires et fait poindre de nouvelles racines ? Avec ce livre très attendu après Le pays du passé, Guéorgui Gospodinov nous invite à écouter la musique silencieuse de la pudeur des sentiments paternels et à observer quels sont les trésors véritables que l'on peut transmettre à son fils. Le grand écrivain bulgare nous offre le portrait délicat d'une relation à la fois unique et universelle, où les mots entrelacent l'amour et le souvenir, et continueront, comme les fleurs, de renaître à chaque printemps.

Par Guéorgui Gospodinov, Marie Vrinat-Nikolov
Chez Editions Gallimard

Auteur

Guéorgui Gospodinov, Marie Vrinat-Nikolov

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature bulgare

Le jardinier et la mort

Guéorgui Gospodinov trad. Marie Vrinat-Nikolov

Paru le 28/08/2025

229 pages

Editions Gallimard

21,50 €

9782073107305
