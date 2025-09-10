Inscription
Les coloriages du dimanche

Menoue Tante, Brisoult sophie De, Tante Menoue

ActuaLitté
Des coloriages pour chaque dimanche et chaque grande fête de l'année permettent aux enfants de découvrir la vie de Jésus et de suivre l'évangile lu à la messe. Des coloriages à utiliser à la messe ou en famille Ce cahier de 65 coloriages accompagne les petits durant l'année liturgique A. Pour chaque dimanche et grande fête religieuse, un coloriage illustre l'Evangile lu pendant la messe accompagné d'un résumé de l'Evangile réécrit à hauteur d'enfants. L'outil idéal pour l'éveil à la foi des petits Particulièrement adapté à l'éveil à la foi, ce livre de coloriages, maniable même pour les plus petits, offre de mieux comprendre l'évangile. Il est facilement transportable et permet aux petits de participer à leur manière aux célébrations. Illustré par tante Menoue, chaque évangile est réécrit avec des mots simples par Sophie de Brisoult, autrice jeunesse.

Chez Bayard jeunesse

Auteur

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Eveil de la foi

Les coloriages du dimanche

Paru le 10/09/2025

80 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

9791036384424
