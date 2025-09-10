Rosie bandit de grand chemin

" Certains croient encore à la magie, après tout. " En aidant sa soeur dans la boutique de leur grand-père, Rosie, 12 ans, découvre un étrange masque rouge. Curieuse, elle l'enfile et... ne parvient pas à l'enlever. Pire encore, son reflet a changé : elle voit le visage de Jack le Diamant, bandit réputé pour voler les riches afin de nourrir les pauvres. Quand un gang redoutable enlève son grand-père, Rosie sait ce qu'elle doit faire : prendre l'apparence de Jack pour le sauver. Le masque d'un bandit suffira-t-il à créer une véritable héroïne ? Une aventure fantastique entre humour et panache Anna Rainbow signe un roman jeunesse palpitant, mêlant magie, courage et amitié. L'univers évoque le charme des récits de Robin des Bois, avec une bonne dose de fantaisie et de complicité digne des Trois Mousquetaires. Ce roman séduira les lectrices et lecteurs en quête de récits à la croisée de l'aventure et du merveilleux. Prendre goût à l'aventure et croire en soi Ce roman propose une lecture immersive et réjouissante, idéale dès 9 ans. Il invite à explorer des valeurs fortes comme le courage, la solidarité et l'émancipation. Grâce à une héroïne attachante et déterminée, les jeunes lecteurs et lectrices peuvent se projeter et s'interroger avec espièglerie sur les différentes facettes de l'identité.