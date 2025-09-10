Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Jean-Baptiste Greuze

Collectif, Paris Musées

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Agréé en 1755 à l'Académie royale de peinture et de sculpture, acclamé pour son art du portrait et la puissance naturaliste de ses scènes de genre, Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) connaît d'abord le succès, avant de quitter l'Académie, suite à la critique acerbe de son tableau de réception, Septime Sévère (1769). Pre ? sentant désormais ses oeuvres uniquement dans son atelier, il meurt en 1805, ruine ? et isole ? . Greuze ne cessa de travailler le thème de l'enfance et aucun artiste n'a représenté autant de portraits d'enfant : les siens, ceux d'amis ou de mécènes, mais aussi nombre d'enfants inconnus, avec une virtuosité technique au service de l'émotion et de la vérité naturaliste. Car Greuze engage une réflexion plus vaste sur la place des enfants dans la société et l'enjeu crucial de leur éducation. En résonnance avec les préoccupations des philosophes des Lumières (Diderot, Rousseau ou Condorcet), le peintre invite a` réfléchir sur la place de l'enfant au sein de la famille, la responsabilite ? des parents dans son développement, l'importance de l'e ? ducation pour la construction de sa personnalite ? , le ro^le crucial de la me`re et de l'allaitement, et va jusqu'a` aborder la question délicate de la perte de l'innocence. Greuze interroge ainsi le passage à l'a^ge adulte, le sentiment amoureux, les prémices de la sexualité? ou encore le thème du consentement - d'une saisissante actualité? aujourd'hui. Un peintre dont l'oeuvre est à découvrir au prisme du thème singulier - mais essentiel - de l'enfance.

Par Collectif, Paris Musées
Chez Paris Musées

|

Auteur

Collectif, Paris Musées

Editeur

Paris Musées

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jean-Baptiste Greuze par Collectif, Paris Musées

Commenter ce livre

 

Jean-Baptiste Greuze

Collectif, Paris Musées

Paru le 17/09/2025

530 pages

Paris Musées

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759606177
9782759606177
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.