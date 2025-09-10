L'agenda-calendrier Japon

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une page pour s'évader. Pour tous ceux que le Japon fascine, retrouvez, semaine après semaine, une belle sélection de photos inspirantes de la vie japonaise et de la nature. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés... tout en admirant la photo de la semaine, une page pour vous organiser, une page pour rêver ou vous évader. Un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !