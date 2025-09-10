Inscription
L'agenda-calendrier 24h du Mans

Automobile Club de l'Ouest

Vive le Motorsport ! Grâce à cet agenda-calendrier à la fabrication soignée, plongez au coeur de la plus célèbre des courses automobiles, avec pour fil " conducteur ", la thématique du Motorsport. Une épreuve sarthoise à revivre sur plus de 100 ans grâce à des images d'archives exclusives : moteurs, stands, expériences de pilotes, bolides, innovations techniques, exploits en tous genres, palmarès et records... L'épopée mancelle du sport mécanique à retrouver chaque jour pour allier plaisir et organisation et passer une année 2026 sur les chapeaux de roue !

Par Automobile Club de l'Ouest
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Automobile Club de l'Ouest

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

L'agenda-calendrier 24h du Mans

Automobile Club de l'Ouest

Paru le 10/09/2025

108 pages

Hugo et Compagnie

15,95 €

15,95 €

