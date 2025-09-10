L'agenda-calendrier 24h du Mans

Vive le Motorsport ! Grâce à cet agenda-calendrier à la fabrication soignée, plongez au coeur de la plus célèbre des courses automobiles, avec pour fil " conducteur ", la thématique du Motorsport. Une épreuve sarthoise à revivre sur plus de 100 ans grâce à des images d'archives exclusives : moteurs, stands, expériences de pilotes, bolides, innovations techniques, exploits en tous genres, palmarès et records... L'épopée mancelle du sport mécanique à retrouver chaque jour pour allier plaisir et organisation et passer une année 2026 sur les chapeaux de roue !